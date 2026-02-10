Защити своих близких от мошенников: сервис «второй руки»

ВКонтакте

В прошлом году в России заработал важный инструмент в области финансовой безопасности — сервис «второй руки». Этот инструмент стал ответом на растущую волну мошенничеств, когда ежедневно десятки тысяч человек по всей стране теряют свои сбережения. По данным опросов, наиболее уязвимыми группами остаются пенсионеры и работающие женщины. Сервис предлагает принципиально новый подход к защите средств, основанный не только на технологиях, но и на доверительных отношениях между людьми. Об особенностях работы «второй руки» рассказали эксперты регионального центра финансовой грамотности.

Сервис «второй руки» — это официальная банковская услуга, регулируемая законодательством (в частности, Федеральным законом от 01.04.2025 № 41-ФЗ). Её ключевая идея — предоставить клиенту возможность назначить доверенное лицо (так называемого «помощника» или «вторую руку»), которое будет получать уведомления о запланированных финансовых операциях и обладать правом их подтвердить или отклонить. Простыми словами, сервис позволяет создать персональный «финансовый буфер» из близкого человека, который сможет вовремя остановить подозрительную операцию и сохранить сбережения.

Главное отличие от обычной доверенности на распоряжение счётом — полная безопасность для владельца средств. Уполномоченное лицо:

Не имеет доступа к деньгам на счёте. Не может самостоятельно инициировать какие-либо платежи или переводы. Не видит полный баланс или историю операций (за исключением данных в конкретном уведомлении). Его роль сводится к функции «стоп-крана» или дополнительного контролёра. Это делает сервис уникальным гибридом социальной и технологической защиты.

Для кого важно подключение этой услуги?

Изначально сервис разрабатывался как инструмент поддержки социально уязвимых категорий граждан: пожилых людей, подростков, людей, не уверенных в своей финансовой грамотности. Однако воспользоваться услугой может каждый гражданин.

Как установить и настроить сервис?

Процедура подключения регламентирована, но конкретные шаги могут незначительно различаться в разных банках.

Шаг 1. Выбор доверенного лица. Это должен быть человек, которому вы безусловно доверяете: родственник, близкий друг. Важно обсудить с ним эту ответственность. Закон запрещает назначать помощниками лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Банк вправе потребовать, чтобы помощник был его клиентом — этот нюанс нужно уточнить заранее.

Шаг 2. Определение условий контроля. Вместе с сотрудником банка вы настроите правила, по которым операции будут отправляться на подтверждение. Вы можете выбрать:

Типы операций: переводы по номеру телефона, платежи в пользу юрлиц, снятие наличных. Лимиты суммы: например, все переводы свыше 10 000 рублей. Конкретные счета или вклады, к которым будет применяться защита. Важно: сервис действует только на переводы третьим лицам. Переводы между собственными счетами в разных банках не контролируются, что эксперты отмечают как потенциальную «дыру» в безопасности.

Шаг 3. Оформление трёхстороннего соглашения. Подключение требует личного участия. Есть три основных варианта: личный визит в отделение с паспортом; через законного представителя по нотариальной доверенности; онлайн (если банк предоставляет такую опцию).

Шаг 4. Работа сервиса в действии. Допустим, вы пытаетесь перевести крупную сумму. Алгоритм будет таким:

1. Вы инициируете операцию в приложении банка или онлайн-банке.

2. Банк проверяет её по установленным вами критериям.

3. Если операция требует подтверждения, система мгновенно отправляет уведомление помощнику.

4. У помощника есть до 12 часов (или меньше, если это оговорено в соглашении), чтобы нажать кнопку «Подтвердить» или «Отклонить».

5. Если помощник отклоняет операцию или не реагирует в течение отведённого срока, банк автоматически её отменяет. Клиент может инициировать операцию повторно, но она снова уйдёт на проверку.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.