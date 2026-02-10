В Калининграде ищут женщину в бейсболке и белой куртке, которая стащила с прилавка рюкзак (видео)

ВКонтакте

В Калининграде женщина стащила с прилавка рюкзак, пока продавец занималась переучётом товара. Об этом «Клопс» рассказали в магазине обуви и сумок.

«В пятницу, 6 февраля, в обувном магазине, расположенном в ТЦ «Экватор», женщина в белой куртке умыкнула чёрный рюкзак. В магазине вёлся переучёт — меняли скидки, и мы немного отвлеклись. Потом смотрим — а на прилавке пустое место», — вспоминает Эрика.

Момент похищения попал на камеры. На видео женщина аккуратно берёт товар с витрины и, покрутившись у зеркала, покидает магазин.