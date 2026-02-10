Выход есть: как избавиться от болей в спине, суставах, голове и других

ВКонтакте

На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, стали практически эпидемией в нашем обществе.

Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая ещё более серьезные проблемы со здоровьем! Филиал дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь» в Калининграде за последние 22 года работы принял и оказал профессиональную помощь десяткам тысяч пациентов с различными видами патологии, сопровождающейся болевым синдромом.

Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложнённая протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков, артрозо-артриты различных суставов, искривление позвоночника, воспаление и ущемление различных периферических нервов (седалищный, лицевой, тройничный, межрёберный и т. п.), воспаление различных сплетений (шейные, плечевые и т. д.). Также боль может сопровождать такие состояния, как посттравматический синдром разной локализации, различные виды неврозов (включая кардионевроз и т. п.)

Ключевой принцип подхода к больным в «Инь-Янь» — индивидуальный подход к каждому пациенту, максимально возможная оперативная постановка правильного клинического диагноза и назначение комплексного лечения причины заболевания в кратчайшие сроки от обращения больного!

Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации зависимых от алкоголя и никотина, программы лечения нарушений обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.

Пациенты филиала — жители практически со всей России и наши зарубежные гости из Литвы, Германии, Белоруссии и т. д.