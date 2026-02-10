«Прилёг на снегу да ещё и ботиночки снял»: врач из Калининграда объяснил, что приводит к ампутации

В Калининградской области больше месяца стоят аномальные морозы. Даже тёплая обувь не всегда спасает от тяжёлых последствий. Заведующая ожоговым отделением ЦГКБ Екатерина Минаева рассказала «Клопс» что такое отморожение,когда оно возникает и какие части тела страдают чаще всего.
Что такое отморожение и как оно развивается
По международной классификации болезней правильно говорить отморожение, а не обморожение. Таких поражений выделяют четыре степени — от лёгкой первой до крайне тяжёлой четвёртой.
Из‑за длительного воздействия холода первой реагирует сосудистая система: сосуды резко сужаются, кровь перестаёт поступать в ткани, клетки начинают погибать. Чем дольше человек мёрзнет, тем больше глубина поражения.
«Отморожения первой и второй степени можно получить даже при плюсовой температуре — достаточно длительно находиться в мокрой обуви или стоять в воде, в луже, в талом снеге. По сути, это то, что раньше называли траншейной стопой», — объясняет врач.
Какие участки тела страдают чаще всего
Под удар попадают самые «крайние» зоны организма:
- пальцы ног и стопы;
- пальцы рук;
- уши и нос.
Чаще всего серьёзные отморожения встречаются у людей без определённого места жительства, тех, кто живёт в неблагоустроенных, неотапливаемых помещениях, а также у тех, кто употребляет алкоголь. Опьянение снижает чувствительность и не даёт вовремя заметить, что конечности уже немеют.
«Есть случаи, когда человек шёл, упал, уснул и проснулся через три–четыре часа. Даже тёплая обувь и перчатки не спасают, если произошёл выраженный сосудистый спазм — вернуть нормальный кровоток потом уже очень сложно», — поясняет доктор.
Как понять, что начались опасные изменения
О наступающем отморожении говорят:
- онемение;
- потеря чувствительности;
- изменение цвета кожи — от бледности до синюшности;
- ощущение «деревянных» пальцев.
При первых признаках лучше сразу обратиться за медицинской помощью в поликлинику или стационар.
«К нам, как правило, попадают уже поздно, когда требуется ампутация. Те, кто приезжают в первые сутки, чаще всего обходятся без серьёзных потерь: удаётся восстановить кровообращение или ограничиться минимальными хирургическими вмешательствами», — отмечает врач.
Что происходит при тяжёлых отморожениях
Если человек долго находился на холоде или в неотапливаемом помещении, риск получить отморожение третьей–четвёртой степени резко возрастает. В этих случаях нередко развивается гангрена.
«Когда привозят отморожение четвёртой степени, приходится делать ампутацию. Если поражена часть стопы — это ещё лучший вариант: опороспособность можно сохранить, и человек продолжает ходить с тростью или костылями. Но когда пострадала вся стопа, а иногда обе, то это уже приводит к инвалидизации», — рассказывает Екатерина Минаева.
Пальцы рук страдают реже, но принцип тот же: при тяжёлой степени их тоже приходится ампутировать. В холодный январь серьёзно пострадали несколько человек.
Во время крещенских праздников два вполне благополучных мужчины уснули пьяными прямо на снегу.
Один из них прилёг да ещё и ботиночки снял, потому что спать полагается без обуви. У него всё закончилось некрозом без потери сегментов конечности. Его лечили консервативно, делали перевязки, и ткани удалось сохранить. Ему 42 года, вполне успешный, не асоциальный калининградец — просто загулял. Второй мужчина отмечал день рождения и тоже прилёг на снегу поспать. Лежал на правой руке, ситуация у него оказалась тяжелее — холодовая травма потребовала удаления трёх пальцев. Ноги остались целы», — рассказывает врач.
Екатерина Минаева добавляет, что алкоголь — одна из главных причин тяжёлых отморожений у людей, которые в обычной жизни этому риску почти не подвержены.
Как оказать первую помощь
В качестве профилактики отморожений доктор не рекомендует носить в морозы тесную обувь и надевать резиновую.
«Не рекомендую гулять в состоянии алкогольного опьянения и согреваться алкоголем. Если человек замёрз и у него появились признаки отморожения, то как можно скорее поместите его в тепло. Согревать можно тёплым воздухом — потоком, температура которого на один градус больше температуры тела. Дать пострадавшему тёплое питьё, протереть отмороженные участки спиртом или водкой. В качестве первой помощи можно наложить термоизолирующие повязки — это слой мази, слой ваты, бинт и целлофановый пакет. По возможности пострадавшего нужно доставить в ближайшую больницу», — добавляет врач.
По статистике областного минздрава, в 2026 году серьёзные отморожения получили и лечились в стационаре 19 человек. В среднем за сутки к медикам обращается по 1-2 человека, которым назначается амбулаторное лечение.
В Калининграде с остановки общественного транспорта в БСМП доставили мужчину с тяжёлым отморожением стоп. Медики диагностировали гангрену. Пациенту ампутировали поражённую часть ноги.