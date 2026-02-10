«Прилёг на снегу да ещё и ботиночки снял»: врач из Калининграда объяснил, что приводит к ампутации

ВКонтакте

В Калининградской области больше месяца стоят аномальные морозы. Даже тёплая обувь не всегда спасает от тяжёлых последствий. Заведующая ожоговым отделением ЦГКБ Екатерина Минаева рассказала «Клопс» что такое отморожение,когда оно возникает и какие части тела страдают чаще всего.

Что такое отморожение и как оно развивается

По международной классификации болезней правильно говорить отморожение, а не обморожение. Таких поражений выделяют четыре степени — от лёгкой первой до крайне тяжёлой четвёртой.

Из‑за длительного воздействия холода первой реагирует сосудистая система: сосуды резко сужаются, кровь перестаёт поступать в ткани, клетки начинают погибать. Чем дольше человек мёрзнет, тем больше глубина поражения.

«Отморожения первой и второй степени можно получить даже при плюсовой температуре — достаточно длительно находиться в мокрой обуви или стоять в воде, в луже, в талом снеге. По сути, это то, что раньше называли траншейной стопой», — объясняет врач.

Какие участки тела страдают чаще всего

Под удар попадают самые «крайние» зоны организма:

пальцы ног и стопы; пальцы рук; уши и нос.

Чаще всего серьёзные отморожения встречаются у людей без определённого места жительства, тех, кто живёт в неблагоустроенных, неотапливаемых помещениях, а также у тех, кто употребляет алкоголь. Опьянение снижает чувствительность и не даёт вовремя заметить, что конечности уже немеют.

«Есть случаи, когда человек шёл, упал, уснул и проснулся через три–четыре часа. Даже тёплая обувь и перчатки не спасают, если произошёл выраженный сосудистый спазм — вернуть нормальный кровоток потом уже очень сложно», — поясняет доктор.