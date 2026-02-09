Бизнесмены к успеху шли: трио калининградских строителей погорело на афере с военными госконтрактами

ВКонтакте

В Калининграде руководители компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон» Михаил Масленников, Александр Архипов и Артём Евдокимов обвиняются в многомиллионных хищениях на оборонзаказе. О завершении следствия рассказали в официальном телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах государственный заказчик заключил с указанными фирмами контракты на проведение строительных работ в регионе. Предприниматели должны были выполнить обязанности по исполнению договоров.

Вместо этого обвиняемые, по версии следствия, похитили денежные средства на цели, не связанные с исполнением госконтрактов, тем самым причинили Минобороны России ущерб в особо крупном размере.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемых и подконтрольных юридических лиц в виде автомобилей, строительной техники и земельных участков», — говорится в сообщении.

По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные подтверждающие вину обвиняемых доказательства. Бизнесменам грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.