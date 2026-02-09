21:35

Литва планирует усилить контроль за транзитом пассажирских поездов в Калининград

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить контроль за российскими поездами, следующими в Калининград. Об этом заявил глава ведомства прибалтийской республики Владислав Кондратович, сообщает Sputnik Литва в понедельник, 9 февраля.

«Это включает в себя дополнительные камеры вдоль маршрута, а также дополнительные системы, которые будут информировать полицию о возможном открытии дверей и других противоправных действиях. Мы реализуем весь этот план в течение года», — сказал министр.

В руководстве «Литовских железных дорог» отметили, что компания подготовила предложения по усилению видеонаблюдения на транзитных участках Калининградской области, где возможны задержки поездов из-за особенностей движения.

По словам Кондратовича, литовские власти намерены получить дополнительное финансирование в ЕС и уже направили соответствующий запрос в Еврокомиссию. При этом в 2021 году Литва получила на программу наблюдения за поездами 327 млн евро.

В июне 2025 года 21-летний россиянин выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград, когда состав следовал по территории прибалтийской республики.

