На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

В Калининграде во вторник, 10 февраля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
- Менделеева, 63, 86, 91, 95а, 97, 99-99а, 105а;
- Сержанта Мишина, 76, 85, 99а, 121, 123а;
- Столярная, 1-12, 15, 17-19, 21, 25-27, 29-31, 33, 37;
- Лейтенанта Катина, 16а-б, 18, 18б, 18г, 20, 22-24, 26, 28, 30, 32-33, 34а, 36, 38-42, 46;
- пер. Менделеева, 41, 43, 91а;
- пер. Мишина, 21;
- пр. Бассейный, 28;
- Бассейная, 55;
- 1-й пер. Менделеева, 13;
- Фиалковая, 23;
- Школьная, 21;
- пер. Лысенко,26.