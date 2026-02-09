20:47

В буфете на автовокзале Калининграда угощали винегретом с плесневыми грибами и кишечной палочкой

  1. Калининград
Автор:
В буфете на автовокзале Калининграда угощали винегретом с плесневыми грибами и кишечной палочкой - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Суд Московского района на 45 суток приостановил деятельность столовой-буфета, которая расположена на автовокзале Калининграда. Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в работе ООО «Бавариус», которой принадлежит точка общепита.

В санитарной службе считают, что деятельность кафе представляла угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей. Например, в пробе салата «винегрет» обнаружены плесневые грибы и бактерии группы кишечной палочки.

Список нарушений выглядит следующим образом:

  •  не обеспечена поточность технологических процессов в соответствии с требованиями технического регламента;
  • в одном помещении проводится мытьё кухонной и столовой посуды, а также мытьё подносов посетителей;
  • нарушена герметичность окон, в результате чего образуется конденсат и плесень;
  • допускается приём «обезличенной» пищевой продукции без маркировки;
  • нарушаются режимы хранения готовой продукции;
  • используется холодильное оборудование со следами ржавчины, плесени.

Столовая будет закрыта до устранения выявленных нарушений санитарного законодательства.

3 374
Потребительский рынок Рестораны и кафе