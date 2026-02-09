В буфете на автовокзале Калининграда угощали винегретом с плесневыми грибами и кишечной палочкой

ВКонтакте

Суд Московского района на 45 суток приостановил деятельность столовой-буфета, которая расположена на автовокзале Калининграда. Специалисты Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в работе ООО «Бавариус», которой принадлежит точка общепита.

В санитарной службе считают, что деятельность кафе представляла угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей. Например, в пробе салата «винегрет» обнаружены плесневые грибы и бактерии группы кишечной палочки.

Список нарушений выглядит следующим образом:

не обеспечена поточность технологических процессов в соответствии с требованиями технического регламента;

в одном помещении проводится мытьё кухонной и столовой посуды, а также мытьё подносов посетителей;

нарушена герметичность окон, в результате чего образуется конденсат и плесень;

допускается приём «обезличенной» пищевой продукции без маркировки;

нарушаются режимы хранения готовой продукции;

используется холодильное оборудование со следами ржавчины, плесени.

Столовая будет закрыта до устранения выявленных нарушений санитарного законодательства.