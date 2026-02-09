19:18

Губернатор Калининградской области оставил режим повышенной готовности, введённый из-за морозов

  1. Калининград
Автор:

В Калининградской области из-за морозов продолжает действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в понедельник, 9 февраля.

«Режим повышенной готовности я снимать не буду. У нас что на следующей неделе несколько изменений температуры. Ожидаются не просто гололёдные явления, а ледяной дождь, с которым мы можем столкнуться. Коллеги, мы должны к этому уже сейчас подготовиться. Если есть какие-то вопросы, их надо решить оперативно», — заявил губернатор.

Режим был введён в конце января для всех ведомств и служб. 

Из-за морозного января за тепло в домах придётся заплатить больше. 

1 528
Погода