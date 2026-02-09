В Калининграде выставили на торги историческое здание бывшего ОВД на Клинической

Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион историческое здание бывшего отдела внутренних дел на улице Клинической, 65–67. Информацию о торгах опубликовали на сайте организации.
Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения. Как отмечают в корпорации, здание расположено в оживлённом районе и может заинтересовать инвесторов, готовых совместить сохранение исторической застройки с реализацией коммерческого проекта. Условия участия в аукционе и технические характеристики объекта размещены на сайте организации, а также на электронной торговой площадке.
Двухэтажное здание в новороманском стиле построили в 1888–1889 годах на месте дворца Фридриха фон Хольштейн-Бека. Фасад украсили входными порталами и барельефами с изображениями Марса и Афины. До Второй мировой войны здесь располагалась комендатура Кёнигсберга, после — отделение ОВД Ленинградского района.
В 2005 году в здании произошёл пожар: огонь повредил перекрытия верхнего этажа и практически уничтожил крышу. В 2007-м объект получил статус памятника архитектуры регионального значения, однако восстановительные работы так и не начались — горвласти и полиция не могли договориться о финансировании, поскольку строение находилось в оперативном управлении УМВД, оставаясь муниципальной собственностью. В 2017 году у здания сменился владелец, а до 2023-го инвесторы несколько раз предлагали разместить здесь гостиницу. Корпорация развития заказывала комплексное обследование объекта.