В Калининграде выставили на торги историческое здание бывшего ОВД на Клинической

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион историческое здание бывшего отдела внутренних дел на улице Клинической, 65–67. Информацию о торгах опубликовали на сайте организации.

Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения. Как отмечают в корпорации, здание расположено в оживлённом районе и может заинтересовать инвесторов, готовых совместить сохранение исторической застройки с реализацией коммерческого проекта. Условия участия в аукционе и технические характеристики объекта размещены на сайте организации, а также на электронной торговой площадке.

Двухэтажное здание в новороманском стиле построили в 1888–1889 годах на месте дворца Фридриха фон Хольштейн-Бека. Фасад украсили входными порталами и барельефами с изображениями Марса и Афины. До Второй мировой войны здесь располагалась комендатура Кёнигсберга, после — отделение ОВД Ленинградского района.