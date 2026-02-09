В Зеленоградске обнаружился дом, где десятки квартир не стоят на учёте у энергетиков и не платят за свет

Во время аварийных работ на сетях Зеленоградска обнаружились десятки квартир, где не платят за свет. Об этом во время оперативного совещания губернатору доложил его первый заместитель Валерий Шерин в понедельник, 9 февраля.
«По Зеленоградску мы столкнулись с тем, что достаточно долгое время выясняли, какое же у нас точное число отключённых абонентов. Фактическое число абонентов оказалось больше, обнаружены самовольные врезки. К чему это приводит? Это приводит к некорректному расчёту сил и средств, которые туда надо направить, — пояснил Шерин. — И в конце, когда мы запитали всех абонентов, обнаружилось, что многоквартирный дом на десятки квартир неучтённый и за электроэнергию он не платит».
Беспрозванных согласился, что выявлять подобных нарушителей нужно и в других муниципалитетах. Отдельно было отмечено, что в морозы отключать «нелегалов» не будут.
