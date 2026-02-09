«В следующий раз разговор будет другим»: Беспрозванных поручил Дятловой найти недостающих дворников к зиме 2026-2027

Алексей Беспрозванных поручил всем главам городов региона к следующей зиме полностью укомплектовать штат дворников. Такое поручение губернатор дал в понедельник, 9 февраля, на совещании, где обсуждали качество уборки во время снегопадов и ледяных дождей.
Выяснилось, что в калининградской «Чистоте» не хватает около 30% персонала. Мобильные бригады не справляются оперативно с городскими проблемами.
«Вот эту задачу нужно решать. К следующему году вы должны полностью укомплектоваться», — обратился губернатор к главе администрации Калининграда Елене Дятловой.
Губернатор поручил всем областным муниципалитетам оценить, сколько нужно сотрудников, техники и мест для её хранения, а также заложить необходимые расходы в бюджет.
«Должно всё быть готово. В следующий раз разговор будет другим», — резюмировал Беспрозванных.
Объезжая дворы, глава региона обратил внимание, что не все управляющие компании предпринимают хоть что-то для уборки снега и льда.
«Вижу, что не все ещё до конца справляются с этой ситуацией. Нам нужно сделать выводы из того, с чем мы столкнулись, и выстроить систему, чтобы такого больше не повторялось», — заявил Беспрозванных.
Губернатор подчеркнул, что реагировать на гололёд постфактум недопустимо. По его словам, ледяной дождь не редкость для Калининградской области, однако многие коммунальщики и управляющие компании оказались к нему не готовы: не было запасов песко-соляной смеси и чёткого плана действий.
В ожидании оттепели власти Калининграда закупают помпы и насосы для борьбы с подтоплениями.