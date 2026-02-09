Власти Советска создают сервис для работы с обращениями жителей

ВКонтакте

Власти Советска планируют запустить специальный сервис для работы с обращениями граждан. Об этом заявил глава муниципалитета Аркадий Данилов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Одна из самых главных задач — это работа с обращениями граждан, — подчеркнул он. — Не все жители нашего города приходят в администрацию. Мы сами вылавливаем многие вещи в соцсетях. В ближайшее время мы запустим чат-бот от администрации города, который уже будет чётко работать с обращениями граждан».

Аркадий Данилов рассказал, что недавно летал в Москву для переговоров с госкорпорацией, которая оказывает администрации Советска поддержку в этом вопросе.

«Будет так: человек написал, и программа сразу же отправляет нашему сотруднику, тот реагирует, и программа всё это фиксирует. Мы хотим всё это сделать, потому что тоже переживаем. Если запрос гражданина остался без ответа, то у него появляется такое: а-а-а, на нас плюют, до нас никому нет дела. Нам есть дело, честно! Мы очень хотим, чтобы жизнь в городе стала лучше», — заключил глава муниципалитета.