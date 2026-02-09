В калининградском онкоцентре на дне открытых дверей заподозрили рак у 13 пациентов

ВКонтакте

В онкологическом центре Калининградской области день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака, для части посетителей закончился тревожными новостями — из 56 человек, пришедших на консультации, у 13 врачи заподозрили злокачественные новообразования. Об этом написали в сообществе учреждения «ВКонтакте».

Приём проходил без направления. Врачи осматривали пациентов с подозрениями на опухоли молочной железы и новообразования кожи. Женщинам, у которых возникли вопросы по состоянию груди, прямо в день обращения дополнительно выполняли УЗИ и маммографию.

По итогам осмотров восьми пациентам с подозрением на рак кожи выдали направления на цитологическое исследование. Ещё двоим рекомендовали приём онколога с последующей госпитализацией для удаления новообразований. Трёх женщин с подозрением на рак молочной железы записали на углублённое обследование для уточнения диагноза.

Одна из участниц акции, 54-летняя Мария, рассказала, что решила прийти на приём из-за пугающих симптомов. По её словам, возможность попасть к специалисту без направления и в выходной день оказалась особенно важной — десять лет назад она уже перенесла операцию на молочной железе.

«Онкоцентр активно работает в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на раннее выявление онкологических заболеваний и формирование онконастороженности у населения. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на эффективное и щадящее лечение», — заявил и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян.