Минирование у границ Калининградской области обойдётся Литве более чем в 800 млн евро

Власти Литвы планируют вложить свыше 800 млн евро в противотанковые средства и системы минирования для укрепления своих рубежей. Об этом Sputnik Литва сообщает в понедельник, 9 февраля.

Как заявил министр обороны республики Робертас Каунас на встрече с парламентской фракцией «Союза Отечества — Христианские демократы Литвы» (TS-LKD), до 2035 года на эти цели предусмотрено около 812 млн евро, из которых порядка 189 млн поступят из оборонного фонда ЕС SAFE. Основной акцент в планах сделан на так называемую мобильность — в первую очередь на минные заграждения, позволяющие быстро реагировать на угрозы.

По словам министра, к 2029 году Литва рассчитывает иметь 170 тысяч мин, что составляет около 60% от общей потребности. Параллельно планируется направить 112 млн евро на меры контрмобильности, 83 млн — на инженерные решения и ещё 85 млн — на системы наблюдения.

Отдельно Каунас отметил, что Вильнюс ведёт переговоры с Польшей и Украиной о совместном производстве противопехотных мин, чтобы ранее принятые «политические решения могли обрести форму и смысл».