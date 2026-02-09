14:01

В Калининграде изменили правила льготного проезда в общественном транспорте

  1. Калининград
В Калининграде изменили правила льготного проезда в общественном транспорте - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде начали действовать новые правила, которые регулируют проезд льготных категорий граждан в автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Теперь пенсионеры, школьники и многодетные семьи могут пользоваться не только «Волной Балтики», но и обычной банковской картой по тому же тарифу. Сначала нужно зарегистрировать её в системе, потом оплатить проездной в киосках «Пресса» или на сайте. Положить деньги и активировать функцию можно не более чем на текущий месяц и два следующих.

Чтобы зарегистрировать банковскую карту, необходимо обратиться в МФЦ. С собой нужно взять:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий право на льготу;
  • сведения о номере и сроке действия банковской карты;
  • документы законного представителя (для школьных карт).

Заявление будет рассматриваться до 20 рабочих дней. На этот срок временную транспортную карту не предоставят. 

Школьникам по-прежнему придётся возить с собой справку из образовательного учреждения. Её нужно предъявлять по запросу контролёров.

Идея сократить лишний пластик в кошельке была озвучена год назад.

