В Советске 2026-й объявлен годом пешеходных переходов

В Советске в 2026 году планируют обустроить 15-20 пешеходных переходов. Об этом сообщил глава городского округа Аркадий Данилов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

По его словам, не так давно на окружном совете депутатов был рассмотрен доклад начальника ГАИ Советска.

«В принципе, у нас на дорогах ситуация более-менее спокойная, — радостно отметил Аркадий Данилов. — У нас нет очагов аварийности — нет каких-то перекрёстков, где постоянные столкновения или аварии. Но при этом мы чётко понимаем, что сегодня уже назрела ситуация с пешеходными переходами. Мы 2026 год назначим годом пешеходных переходов. Планируем полностью сделать 15, может, даже 20 пешеходных переходов. Покрасим хорошей краской, которой хватит на три года. Сделаем подсветку — максимально хорошо, чтобы это было заметно, ярко, чтобы пешеходов было видно. Сам вожу машину, и периодически бывают такие ситуации, когда ну просто не видно пешехода».

Глава муниципалитета обратился к родителям с призывом объяснить своим детям, что нужно останавливаться перед тем, как переходить проезжую часть.

«Сколько раз было: едешь, а человек вот как шёл с тротуара, так и идёт по прямой, — поделился Данилов. — Ну так нельзя. Водителю надо увидеть, среагировать, нажать педаль, а машина ещё имеет тормозной путь. Очень опасные ситуации. Сейчас работа ведётся, и люди останавливаются. Но есть такие, которые идут прямо, и взрослые тоже».

Как рассказал Данилов, прежде всего пешеходные переходы обустроят у школ и детских садов. Поднимать их уровень планируется только на дороге с брусчаткой, поскольку на ней нельзя нарисовать зебру. Оборудовать все переходы таким образом — это очень затратно для бюджета, пояснил глава Советска.