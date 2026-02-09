Власти Калининграда не отказались от идеи перенести трамвайные рельсы в конце Ленинского проспекта

ВКонтакте

В Калининграде не отказались от идеи реконструкции дороги в конце Ленинского проспекта возле Театра эстрады (бывшего Дома искусств). Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Проект, предполагающий смещение трамвайных рельсов, пока не готов. Над ним работают дорожные службы, однако финального варианта пока нет.

«Называется «Проект реконструкции Ленинского проспекта». Я не видела окончательных решений, которые прошли, получили положительные заключения. Конечно, нам этот участок нужно в любом случае привести в порядок», — сказала Елена Дятлова.