Кошка, спасённая с водонапорной башни в Гурьевском районе, нашла семью (фото)

Кошка Муся, которую альпинист снял со старой водонапорной башни в Гурьевском районе, нашла дом и семью. Об этом рассказала «Клопс» калининградская художница Екатерина Лебедева, ставшая новой хозяйкой бедолаги.

Девушка прочла историю спасения Муси в соцсетях в субботу, 7 февраля, и сразу решила позвонить. У неё уже есть одна кошка — той же сибирской породы и тоже с грустным прошлым: у неё не хватает лапки. Екатерина взяла Лолу в котокафе около года назад и давно подумывала о подружке для своей любимицы. И вот наконец звёзды сошлись. Внешне кошки оказались похожи почти как сёстры.

Первые часы Муся, которую Екатерина назвала Милой, немного дичилась и пряталась. «Она у меня на балконе была, но там начинала кричать: либо скучает, либо страшно ей одной, — рассказывает девушка. — Я её в комнату выпускаю, она приходит, но сидит под кроватью».

Впрочем, скоро Муся-Мила поняла, что ей на новом месте рады, и оттаяла. Кошка очень ласковая, доверчивая и контактная. Она уже забирается к хозяйке на ручки, мурлычет и даже позволяет чесать пузико.

С Лолой они пока общего языка не нашли. Но это и преждевременно: во-первых, кошки — животные территориальные, приучать их к соседству нужно постепенно. Во-вторых, ветеринар посоветовал выдержать карантин.