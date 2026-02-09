В «Планете Океан» презентовали новое пространство с впечатляющими экспонатами (фоторепортаж)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В калининградской «Планете Океан» заработала новая площадка — «Лаборатория технологий». На открытии побывали корреспонденты «Клопс».

Презентацию пространства приурочили ко Дню российской науки, который отмечался 8 февраля. Церемония началась с размышлений о значении науки и технологий.

«Необходимо, чтобы во главе всегда был свет человеческой мысли и морали. Давайте вспомним братьев Стругацких и их «Пикник на обочине», где говорится, что человек совершил подвиг, не прорубив окно во Вселенную, не овладев планетой, а совершил подвиг, потому что выжил и намерен дальше выживать», — отметил генеральный директор музея Денис Миронюк.

«Лаборатория технологий» — это интерактивное пространство, посвящённое освоению океана. Здесь посетители увидят макеты атомных ледоколов, глубоководных аппаратов и многое другое. Гостей одним из первых встречает автономный необитаемый аппарат «Витязь-Д», вошедший в историю.

«8 мая 2020 года вошло в историю российской науки как день, когда наш российский аппарат впервые в мире автономно погрузился в самую глубокую точку Марианской впадины и установил на дне вымпел в честь Дня Победы», — рассказали музейные сотрудники на открытии.

Рядом расположились легендарные глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», построенные в 1987 году и покорившие глубину более шести километров. Особые экспонаты — подарки всемирно знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона. Среди них — макет батискафа «Дипси челленджер», на котором канадец спускался на дно Марианской впадины.