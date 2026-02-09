В «Планете Океан» презентовали новое пространство с впечатляющими экспонатами (фоторепортаж)

В калининградской «Планете Океан» заработала новая площадка — «Лаборатория технологий». На открытии побывали корреспонденты «Клопс».
Презентацию пространства приурочили ко Дню российской науки, который отмечался 8 февраля. Церемония началась с размышлений о значении науки и технологий.
«Необходимо, чтобы во главе всегда был свет человеческой мысли и морали. Давайте вспомним братьев Стругацких и их «Пикник на обочине», где говорится, что человек совершил подвиг, не прорубив окно во Вселенную, не овладев планетой, а совершил подвиг, потому что выжил и намерен дальше выживать», — отметил генеральный директор музея Денис Миронюк.
«Лаборатория технологий» — это интерактивное пространство, посвящённое освоению океана. Здесь посетители увидят макеты атомных ледоколов, глубоководных аппаратов и многое другое. Гостей одним из первых встречает автономный необитаемый аппарат «Витязь-Д», вошедший в историю.
«8 мая 2020 года вошло в историю российской науки как день, когда наш российский аппарат впервые в мире автономно погрузился в самую глубокую точку Марианской впадины и установил на дне вымпел в честь Дня Победы», — рассказали музейные сотрудники на открытии.
Рядом расположились легендарные глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», построенные в 1987 году и покорившие глубину более шести километров. Особые экспонаты — подарки всемирно знаменитого режиссёра Джеймса Кэмерона. Среди них — макет батискафа «Дипси челленджер», на котором канадец спускался на дно Марианской впадины.
Гости узнают, как работают гиганты, пробивающие четырёх-пятиметровый лёд. «Северный морской путь девять месяцев в году покрыт льдами. И только атомные ледоколы могут пропиливать эти дыры», — рассказал представитель «Росатома» Антон Баранов.
В Центре мировых данных об океане, находящемся в лаборатории, на большом экране планируют транслировать прямые включения с научных станций и ледоколов, связываться с Антарктидой и океанологами по всему миру.
Пространство будет открыто для посещения с 11 февраля, но только для экскурсии. Сеансы проходят ежедневно в 12:30, а по четвергам, пятницам и воскресеньям — дополнительно в 16:30. Билеты продаются исключительно на сайте Музея Мирового океана.
Президент Владимир Путин может пересмотреть статус Музея Мирового океана. Руководство ММО просит включить его в государственный перечень особо ценных объектов национального наследия России.