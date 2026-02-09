Во время капремонта калининградской улицы вырубят 280 деревьев

ВКонтакте

В Калининграде при капитальном ремонте ул. Магнитогорской в микрорайоне им. А. Космодемьянского планируется вырубить 280 деревьев и 24 кустарника. Это следует из проекта компенсационного озеленения, размещённого на сайте городской администрации.

Всего в полосу отвода работ от ул. Тихоокеанской до дома 126 на Карташева попадает 396 деревьев, 113 из них сохранят, три пересадят. Из 25 кустарников останется один.

Общая площадь вырубаемых зелёных насаждений – 2,88 тыс. квадратных метров. Взамен должны будут высадить 280 черешчатых дубов высотой 2,5 метра и обхватом ствола 8 см, а также 111 кустов барбариса.

Место для них пока не определено. В проекте компенсационного озеленения указано, что в границах населённого пункта места для новых зелёных насаждений нет. С ним должны определиться после получения разрешения на строительство. В проект будут внесены изменения. Срок высадки — до ноября 2030 года.