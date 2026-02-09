11:46

Калининградцы спасли обессиленную сову, которая пришла к зоомагазину (видео)

Совушка отогрелась и поела | Фото: Татьяна
Совушка отогрелась и поела. Фото: Татьяна

Калининградцы спасли сову, которая замерзала у магазина в Холмогоровке. Об этом «Клопс» рассказали супруги Татьяна и Алексей. 

Пара живёт в этом же посёлке, Татьяна работает в местном зоомагазине. В воскресенье, 8 февраля, она вышла на улицу, пока не было покупателей. За зданием заметила крупную птицу, сидящую в снегу. Оказалось, что это сова. Татьяна позвонила мужу, тот пришёл помогать. 

«Она сидела там и замерзала, даже почти не сопротивлялась и не пыталась взлететь, когда я поднял её, чтобы усадить в коробку — только пару раз взмахнула крыльями. Судя по следам лап на снегу, она не прилетела и не упала, а пришла. У нас рядом чкаловский лес, там вороны, соколы: может, её, обессиленную, загнали», — предполагает Алексей. 

Птица провела ночь дома у калининградцев. Сначала она сидела в коробке, не шелохнувшись. Ей налили водички, положили сырую курочку и творог. Утром птица поела. 

«Поначалу она будто дремала, еле открывала глазки. А утром уже была пободрее, открыла огромные тёмные глаза, разглядывала нас. Сегодня передадим её специалистам птичьего стационара "Биосферы Балтики"», — сообщила Татьяна.

