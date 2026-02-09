Устав ждать милости от УК, калининградцы стали посыпать дворы песком из жёлтых ящиков — и оказались не правы

ВКонтакте

Калининградцы жалуются на неубранные дворы и просят городские власти чаще наполнять жёлтые ящики с песком, которые стоят вдоль дорог. В мэрии «Клопс» ответили, что использовать эти реагенты могут не все.

По словам жительницы проспекта Победы Натальи, после снегопадов они с соседями быстро израсходовали песок из контейнера у дома. «Сыпали, кто раньше проснётся, и проблем у нас не было. Теперь песка там не так много», — уверяет женщина.

Пётр, живущий на улице Озерова, тоже сам посыпает скользкие участки. По его мнению, реагенты и нужны для того, чтобы люди могли спокойно пройти от стоянки до подъезда.

В мэрии возразили: жёлтые ящики, которые стоят на тротуарах, предназначены только для коммунальщиков. Как пояснила «Клопс» глава администрации Калининграда Елена Дятлова, контейнеры являются собственностью МБУ «Чистота» и используются дворниками и сотрудниками предприятия.

«Можно ли брать? Наверное, нет», — отметила Дятлова и посоветовала жителям обращаться в управляющие компании. Они могут купить такие ящики и поставить на своей территории, за которую отвечают.

В городе уже есть такие примеры. На Московском проспекте жители попросили УК установить во дворах аналогичные контейнеры. Им ответили, что готовы закупить ящики и заполнять их реагентами, но предупредили: дополнительные расходы включат в платёжки. Жители согласились на эти условия и теперь ждут установки ящиков.