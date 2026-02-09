Глава Советска вступился за управляющие компании, на которые жалуются за плохую уборку снега во дворах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области жители не всегда правомочно предъявляют претензии к управляющим компаниям по поводу уборки снега. Об этом заявил глава Советского городского округа Аркадий Данилов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Чиновник напомнил, что большую часть тротуаров должны убирать дворники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство».

«А есть, конечно, дворники управляющих компаний — во дворах, — отметил Аркадий Данилов. — Больше всего жалоб, конечно, там. Потому что там меньше всего чистят. Есть ещё прилегающие территории к магазинам, торговым центрам, офисным помещениям. Там уже сами собственники вычищают дороги и во многих местах очень хорошо справляются — прямо до плиточки вычищают. Мы отмечаем таких, говорим спасибо за их работу».

Глава муниципалитета дал совет тем, у кого плохо убирают дворы. Сначала необходимо жаловаться в управляющую компанию, а затем в администрацию.

«Сразу в минконтроля не стоит, потому что у них своей работы много, — объяснил Данилов. — Если управляющая компания не реагирует — тогда к нам. Мы попытаемся с ними договориться. Если не получится, тогда уже в минконтроля. Сейчас мы с управляющими компаниями находим общий язык. Есть ещё нюансы, но губернатор показал очень хороший пример, как надо решать вопросы с нерадивыми управляющими компаниями, которые никак не реагируют на обращения. Мы за это благодарны, потому что сейчас ситуация резко изменилась. Действительно, управляющие компании стали более договороспособны. У нас есть своя муниципальная управляющая компания, мы понимаем её проблемы — и у них такие же. Не всё так однозначно, как кажется, что управляющая компания такая плохая, а жители хорошие. Не всегда так. Жители тоже, мягко скажем, не всегда платят. И очень часто не доплачивают, а потом требуют полного решения своих проблем. А на какие деньги? — задаёт вопрос управляющая компания и имеет на это право».