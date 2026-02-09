Дому пожарных на Литовском валу снова ищут инвестора

ВКонтакте

Корпорация развития Калининградской области вновь ищет инвестора, который возьмётся за реконструкцию многострадального Дома пожарных на Литовском валу. Презентация с характеристиками объекта опубликована на официальном сайте организации.

Предполагается, что после восстановления в здании появится гостинично-офисный центр. Проектом предусмотрено сохранение объёмной и фасадной композиции исторического комплекса с интеграцией современных архитектурных и инженерных решений.

Дом пожарных на Литовском валу считается частью исторической застройки Калининграда. За годы своего существования здание пережило несколько перестроек, аварии и разные ЧП — всё это сказалось на техническом состоянии. Тем не менее объект не разрушен полностью и, по замыслу разработчиков, может быть приспособлен под современное использование.

«Прежнее здание пожарной станции <...> — это фрагмент истории города, сохранившийся до наших дней. <...> Главное — это то, что объект не утрачен полностью и в него можно и нужно вдохнуть вторую жизнь», — говорится в презентационных материалах проекта.

Здание Дома пожарных возвели в 1920–1930-х годах — в нём жили сотрудники пожарной части, откуда и пошло название. В советское время объект активно использовали, позднее там располагалось общежитие колледжа. В 2013 году дом удалось спасти от сноса, однако затем он пришёл в запустение, был заселён бездомными и в 2017 году несколько раз горел.