Калининградская спортсменка впервые выиграла первенство России по тхэквондо

Калининградка София Толкачёва стала победительнице первенства России по тхэквондо для спортсменов 15-17 лет. Соревнования, в которых участвуют 820 человек из 60 регионов страны проходят в Рязани, сообщает министерство спорта Калининградской области.

Состязания являются отборочными для участия в первенстве мира, которое будет принимать столица Узбекистана Ташкент и юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Дакаре.

Наша землячка выступала в весовой категории свыше 68 кг и одержала на турнире победы в пяти поединках. Золотая награда стала первой в истории регионального тхэквондо. Поэтому наставник девушки Алексей Самохин отметил первое место головокружительным сальто, за которое ему самому можно давать приз, как гимнасту или акробату.

Ещё одну медаль — бронзовую завоевал на турнире. Павел Руденко, выступавший в весовой категории до 45 кг.