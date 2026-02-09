У каждого калининградца в банке лежит по «пол-лимона» — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

За год объём банковских вкладов у калининградцев вырос на 19,6%. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты РИА Новости.

Расчёты производились на основе данных Центробанка и Росстата. Вклады на счетах в банках есть не у каждого гражданина, и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в этом исследовании позволяет оценить межрегиональные различия. Регионы расставили по среднедушевому объёму вкладов на 1 января 2026 года.

Калининградская область с показателем 477,8 тыс. рублей в рейтинге находится на 13-м месте, немного не дотягивая до Московской области. В списке лидируют Москва и Санкт-Петербург. В столице в среднем каждый житель имеет на чёрный день 1,8 млн рублей, в городе на Неве в среднем тоже все миллионеры (1,04 млн рублей).