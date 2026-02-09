Новая морозная волна: прогноз погоды в Калининграде и области на 9 февраля

ВКонтакте

Скандинавский антициклон принёс в Калининградскую область новую морозную волну. В понедельник, 9 февраля, температура воздуха составит -7…-12°C. Об этом предупредили в региональном МЧС.

На небе будет малооблачно, без осадков, местами возможна дымка, туман, отложения изморози. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. На дорогах, снежный накат, гололедица.

Толщина льда на Калининградском заливе в районе Мамоново достигла 35 см. На Куршском заливе в районе косы лёд — 37 см, в Полесске на Дейме — 25 см.