Компания «Акфен-Калининград» вручила квартиры участникам СВО, пострадавшим от недобросовестных застройщиков

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Строительная компания «Акфен-Калининград» помогла обрести новое жильё двум семьям военнослужащих, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Торжественная церемония вручения сертификатов и ключей от квартир состоялась во вторник, 3 февраля. Подробности — в репортаже «Клопс». Генеральный директор компании «Акфен-Калининград» Ибрагим Байтаров подчеркнул, что заслуга в решении проблем обманутых дольщиков в Калининградской области принадлежит лично губернатору региона Алексею Беспрозванных, который дал поручение решить её ещё летом прошлого года на прямой линии, после чего правительством Калининградской области и компанией была проделана большая работа, результаты которой вы можете увидеть сами. «Алексей Сергеевич и Министерство регионального контроля стоят на защите прав граждан, — отметил Ибрагим Зейралиевич. — А в этом случае граждане особенные — это участники специальной военной операции, с которыми поступили самым бесчестным образом. Спасибо правительству Калининградской области, которое следит за соблюдением закона и оперативно реагирует на нарушения». После введения государственного регулирования долевого строительства многоквартирных домов ситуации с обманутыми дольщиками в этом сегменте недвижимости остались в прошлом. Но люди продолжают сталкиваться с недобросовестными застройщиками в сфере индивидуального жилищного строительства. Истории, которые рассказали офицеры, получившие новые квартиры от компании «Акфен-Калининград», именно об этом.

Капитан второго ранга Роман Александрович участвовал в специальной военной операции с самого её начала в феврале 2022 года. В 2023 году, прибыв в отпуск в Калининград, семья решила построить дом. Купили земельный участок в Янтарном, около Синявинского озера. Рядом строились дома, и Роман Александрович обратился к этому же застройщику. Была оформлена семейная ипотека, одним из условий которой было привлечение строительной компании, официально аккредитованной в банке. Как подчеркнул офицер, это вызывало доверие, что всё законно и легально: «Я полностью доверился, был заключён договор подряда, банк подтвердил аккредитацию этого подрядчика, поэтому у меня не было никаких сомнений». Семья захотела построить каркасный дом площадью 60 квадратных метров. Заплатили первый транш, подрядчик начал работы — был размежёван участок и сделан фундамент. «Дом начал строиться, красивый, нам понравилось, — отметил Роман Александрович. — Нужно было переводить второй транш. Я приехал, посмотрел, принял все работы, перевёл деньги и снова уехал на линию боевого соприкосновения». Срок сдачи дома по договору — ноябрь 2024 года. Но стройку никто не контролировал: глава семьи — на выполнении боевой задачи, супруга — с маленьким ребёнком и нет личного автомобиля, а доехать до Синявино на перекладных очень сложно. И оказалось, что после получения основной суммы все работы замерли. «Они меня кормили обещаниями, что у них сейчас другие объекты доделываются, и они потом возьмутся за наш дом, — возмущается Роман Александрович. — Так полгода вводили в заблуждение. Потом этот индивидуальный предприниматель перестал выходить на связь. Я приехал на участок и увидел, что с момента последнего нашего визита там ничего не изменилось. Приехал в офис, а его и след простыл. Потом встретился с этим подрядчиком, тот стал снова обещать, но никакого доверия уже не было». Офицер обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, его вроде как даже возбудили, но никаких постановлений Роман Александрович не получал, потерпевшим его не признали. По словам Романа, индивидуальный предприниматель, по сути, присвоивший деньги, продолжает свободно путешествовать по миру, хотя от него пострадали 17 человек. Семья была включена в реестр обманутых дольщиков, и АО «СЗ "Акфен"» пошло навстречу губернатору и правительству Калининградской области, в результате чего было выработано совместное решение о предоставлении семье Романа Александровича однокомнатной квартиры в ЖК «Калининград- Сити», который «Акфен» возводит в микрорайоне Сельма. У военнослужащего Андрея Леонидовича аналогичная ситуация. Он служил на Севере, 20 лет копил средства по военной ипотеке. Как-то семья приехала в отпуск в Калининградскую область и решила здесь остаться.

«Нам здесь понравилось, — отмечает Андрей Леонидович. — И мы решили построить дом». В планах был одноэтажный коттедж площадью 70 квадратных метров. Место — около карьера Мечта. Офицер заключил договор со строительной фирмой, но её руководитель оказался недобросовестным. Директор собрал более 100 млн рублей с людей и уехал в Таиланд. Всего от его действий пострадало 29 человек. Потом незадачливый бизнесмен вернулся в Калининград, его арестовали и поместили в СИЗО. Сейчас идёт следствие. «В апреле 2025 года надо было ехать принимать дом, — вспоминает Андрей Леонидович. — Но в марте нам позвонила брокер, с помощью которой мы оформляли ипотеку, и сказала, что надо бить тревогу. Мы были в шоке, ошарашены, не знали, что делать. Заплатили всю сумму и остались ни с чем». Офицер теперь служит в Калининградской области. Благодаря совместным усилиям губернатора, правительства Калининградской области и компании «Акфен» ему вручили новую двухкомнатную квартиру в ЖК «Янтарный» на Сельме, строительство которого полностью завершено, и Андрей Леонидович с супругой уже осмотрели своё новое жильё. «Низкий поклон за ваш героизм и любовь к Родине, — сказал Ибрагим Байтаров, вручая жилищные сертификаты и ключи от новых квартир офицерам. — Благодаря вашему ратному труду мы дома спокойно спим. Спасибо вам за наше мирное небо. Я очень рад, что мы имеем возможность помочь вам и поддержать в вашей непростой ситуации. Желаю вам, чтобы в ваших новых квартирах всегда были мир, благополучие, здоровье и спокойствие. Дай бог, чтобы вы всегда возвращались к своим родным и близким живыми и здоровыми!» По словам генерального директора компании, «Акфен» активно помогает в проведении специальной военной операции. «Это и продукты питания, которые мы каждый месяц отправляем нашим бойцам. В прошлом году подарили комплект бронежилетов, отправили приборы ночного видения. Часто покупаем дроны, — рассказал Ибрагим Зейралиевич. — О некоторых аспектах нашей помощи мы не можем рассказать во всеуслышание, но, по словам её получателей, она является очень значимой и своевременной».