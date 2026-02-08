Оттепель обманчива: синоптики объяснили, почему калининградцам рано убирать зимнюю одежду

ВКонтакте

На следующей неделе в регионе ожидается резкая смена погоды: сильные морозы в первые дни сменятся оттепелью, которая затем может снова уступить место зимним температурам. Такой прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» в воскресенье, 8 февраля.

В начале недели регион окажется под влиянием антициклона из Скандинавии. Он принесёт сухую и солнечную погоду, но вместе с ней — ощутимое похолодание. В ночные и утренние часы понедельника и вторника температура по области опустится ниже –15 градусов, а местами может приблизиться к –18…–19. У моря будет немного теплее.

Уже со среды характер погоды начнёт меняться. Температура повысится, небо затянет облаками, возможны снег и мокрый снег. Ночью ожидается до –5…–8, днём — около 0…–3, а на юго-западе области не исключается лёгкий «плюс». На дорогах может образоваться гололедица.

К концу недели в Калининградскую область могут прийти тёплые атлантические воздушные массы. По предварительным прогнозам, в четверг возможна первая с начала января оттепель — до 0…+3. Потепление, скорее всего, будет сопровождаться смешанными осадками: снегом, моросью и дождём. Не исключается гололёд.

При этом синоптики предупреждают: радоваться теплу рано. Вместе с оттепелью в область придут сырость и слякоть, а в дальнейшем сохраняется вероятность возврата слабых и умеренных морозов. Устойчивого перехода к весенней погоде пока не ожидается.