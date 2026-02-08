Четвёртая подряд победа: «Локомотив» не отдаёт золото этапов Кубка России по волейболу на снегу

ВКонтакте

Команда калининградского «Локомотива» стала победителем второго этапа Кубка России по волейболу на снегу. Очередное золото железнодорожницы завоевали в Комсомольске-на-Амуре. Итоги соревнований опубликованы на сайте Всероссийской федерации волейбола.

В полуфинале «Локомотив» в трёх партиях обыграл «Динамо-Аврору» из Санкт-Петербурга, а в финале оказался сильнее казанского «Динамо-Татарстан». Судьба золота решилась на тай-брейке — 2:1 (15:9, 9:15, 15:12). На этапе за калининградскую команду выступали Анна Савельева, Екатерина Храмцова и Валерия Кузаева.

По данным ВФВ, игры в Комсомольске-на-Амуре проходили в экстремальных условиях — температура во время матчей опускалась до –20…–25 градусов. Тем не менее «Локомотив» сумел пройти турнир без поражений. Автор победного мяча Анна Савельева призналась, что этап выдался непростым:

«Он показал, что нужно настраиваться на каждую команду. Мы смогли выдержать и показать достойную игру. Будем надеяться, что дальше мы сможем играть лучше, уменьшим количество ошибок и будем показывать стабильную, красивую и зрелищную игру, от которой будем кайфовать и мы, и наши болельщики».

Следующий этап Кубка России по снежному волейболу пройдёт в Барнауле. Матчи запланированы на период с 20 по 22 февраля.