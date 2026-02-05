В Калининграде с помощью беспилотника нашли нелегальный мусор на свалке, где позднее случился крупный пожар

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На калининградской базе по утилизации отходов на Правой набережной, где в январе произошёл крупный пожар, за месяц до этого нашли нелегально размещённый мусор. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в ответ на обращение калининградки, которая жаловалась на сильное зловоние в этом районе. Документ имеется в распоряжении «Клопс».

Как рассказали в ведомстве, 15 декабря сотрудники министерства осмотрели территорию. Для этого был использован беспилотник.

«Зафиксированы признаки несанкционированного размещения отходов производства и потребления в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:111901:113 и на его прилегающей территории. Все материалы по результатам выезда были направлены в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проводится проверка», — отмечено в документе за подписью начальника отдела экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы минприроды Андрея Грибанова.

По мнению жительницы, которая пожаловалась в минприроды, все эти совпадения весьма странные. «15 декабря на этой свалке находят нелегальный мусор, а 24 января здесь случился сильный пожар, гарь от которого до сих пор отравляет воздух в Центральном районе, на проспекте Победы, Красносельской, Ручейной, в микрорайонах Прегольском и Космодемьянского», — подчеркнула собеседница «Клопс».