Калининградцев попросили посчитать воробьёв

Калининградская область примет участие во Всероссийской переписи воробьёв. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Акция будет проводиться с 7 по 15 февраля. Она поможет учёным собрать данные о численности городских птиц. Считают их ежегодно зимой и летом.
Научный интерес связан с тем, что по всему миру фиксируется сокращение воробьёв. В России пока данных нет — для этого необходимо отслеживать численность в течение 10–15 лет.
Для участия нужно
- Зайти на официальный сайт акции «Воробьи на кустах» и зарегистрироваться;
- определить, участвуете вы индивидуально или командой;
- выбрать одну или несколько точек, где вы регулярно видите воробьёв;
- стайку воробьёв надо сфотографировать или снять на видео;
- пересчитать число чирикающих;
- записать адрес наблюдений или сохранить геолокацию;
- обратить внимание, есть ли кормушки, кусты, живые изгороди, ниши в стенах — детали важны для анализа среды обитания;
- заполнить анкету на сайте.
Старайтесь участвовать в переписи каждый год, по возможности в одних и тех же точках. Так вы поможете учёным отслеживать, как меняется численность воробьёв и что влияет на их благополучие.
Участникам начисляются волонтёрские часы и выдаются электронные сертификаты. Это особенно актуально для школьников: в ряде вузов наличие волонтёрских часов учитывается при поступлении и может дать дополнительные баллы к ЕГЭ.