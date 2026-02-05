Калининградцев попросили посчитать воробьёв

ВКонтакте

Калининградская область примет участие во Всероссийской переписи воробьёв. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Акция будет проводиться с 7 по 15 февраля. Она поможет учёным собрать данные о численности городских птиц. Считают их ежегодно зимой и летом.

Научный интерес связан с тем, что по всему миру фиксируется сокращение воробьёв. В России пока данных нет — для этого необходимо отслеживать численность в течение 10–15 лет.