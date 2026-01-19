В Калининграде ищут 16-летнего подростка со светлыми волосами в чёрной куртке и спортивных штанах

ВКонтакте

В Калининграде ищут 16-летнего Ростислава Андреева, который пропал сутки назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 19 января.

Подросток ушёл из дома в СНТ «50 лет Октября» примерно в 15:00 и не вернулся. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 180 см, ему на вид 16-17 лет, он среднего телосложения, с короткими светлыми волосами и карими глазами. Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки на шнуровке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 55-20-98; 02; 102 или 112.