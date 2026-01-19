Водители не поделили место у шлагбаума в Храброво, для одного из них всё может закончиться колонией

ВКонтакте

На парковке аэропорта Храброво водители не поделили место у шлагбаума, конфликт перерос в драку с серьёзными последствиями. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда сообщила в понедельник, 19 января.

Ситуация произошла в августе 2024 года. Водитель Mercedes въезжал на парковку и остановился перед шлагбаумом, когда на место перед ним втиснулась ранее припаркованная Skoda Rapid. Автомобилисты вышли из машин и направились друг к другу.

По данным суда, водитель Skoda нецензурно выражался, кричал и попытался ударить оппонента. Его оппонент нанёс обидчику не менее двух ударов кулаком и один — ногой в область головы. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Действия водителя Mercedes квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). При вынесении приговора учитывалось, что мужчина прежде не имел проблем с законом, полностью возместил ущерб, извинился перед оппонентом, имеет исключительно положительные характеристики, ухаживает за престарелой матерью, участвует в благотворительной деятельности и страдает заболеванием. Гурьевский районный суд также отметил «аморальное поведение потерпевшего», которое стало поводом для конфликта.

Нападавшего приговорили к полутора годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.