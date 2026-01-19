В Храброво задержали мужчину, который слишком буйно отгулял новогодние праздники и попал в федеральный розыск

ВКонтакте

В аэропорту Храброво сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы. Об этом пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте сообщает в понедельник, 19 января.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о 40-летнем жителе Тюмени. По данным полиции, в период новогодних праздников он скрылся от следствия по делу о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

После задержания мужчину передали инициаторам розыска для дальнейшего расследования.

Если вам известно о людях, которые находятся в розыске или скрываются от следствия, сообщите об этом по телефону доверия МВД России: 8 (800) 200-16-02. Линия работает круглосуточно.