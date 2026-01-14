Появилось видео ДТП в Гурьевске, где Audi припечатал 42-летнюю женщину к стене аптеки

ВКонтакте

Водитель Audi, въехавший в аптеку и припечатавший к её стене пешехода, был вынужден сделать резкий манёвр из-за перегородившей дорогу машины. В распоряжении «Клопс» оказалось видео ДТП, которое произошло утром в среду, 14 января, на перекрёстке улиц Советской и Калининградское Шоссе в Гурьевске.

На записи с регистратора видно, как перед Audi появляется другое авто. Легковушка пытается объехать его и вылетает на тротуар, где сбивает человека.

Как рассказали очевидцы, аварии на этом перекрёстке происходят регулярно. Последний подобный случай случился месяц назад. «Клопс» готовит компьютерное моделирование перекрёстка, чтобы представить, какие меры помогут сделать его безопаснее.