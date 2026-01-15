18:33

В минздраве сообщили о состоянии 42-летней женщины, оказавшейся зажатой между Audi и стеной аптеки в Гурьевске

  1. Происшествия
Автор:

Состояние пострадавшей в ДТП в Гурьевске 42-летней женщины оценивается как удовлетворительное. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве. 

Пациентка получает лечение в стационаре больницы. Как пояснил источник в экстренных службах региона, это жительница одного из посёлков Гурьевского района. В медучреждение её привезли с переломом ноги, подозрением на перелом ребра, черепно-мозговой травмой. 

Сама пострадавшая рассказала, что шла по тротуару спиной к машине и не видела, что случилось. Она почувствовала удар и оказалась зажатой между зданием аптеки и автомобилем. Женщина жаловалась на боль в ноге и позвоночнике, у неё кружилась и болела голова, из носа шла кровь. 

ДТП произошло утром 14 января. Водитель Audi въехал в аптеку и припечатал женщину-пешехода к её стене. Он был вынужден сделать резкий манёвр из-за перегородившей дорогу машины. За рулём был 19-летний водитель. 42-летнюю женщину зажало между машиной и зданием. Свидетельница ДТП рассказала «Клопс», что была в нескольких шагах от пострадавшей и едва успела отскочить от мчавшейся на неё машины.

Тема:
ДТП в Гурьевске, где Audi впечатал женщину в стену аптеки
Свежие новости по теме
В минздраве сообщили о состоянии 42-летней женщины, оказавшейся зажатой между Audi и стеной аптеки в Гурьевске
18:33
Появилось видео ДТП в Гурьевске, где Audi припечатал 42-летнюю женщину к стене аптеки
Вчера
12:07
В Гурьевске легковушка вылетела на тротуар и прижала прохожую к стене аптеки (фото)
Вчера
10:33
Все новости по теме
1 086
ДТП