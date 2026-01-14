В Гурьевске легковушка вылетела на тротуар и прижала прохожую к стене аптеки (фото)

ВКонтакте

В Гурьевске машина вылетела на тротуар, сбила женщину и врезалась в стену аптеки. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, подробности рассказали в ГАИ.

Авария произошла в среду утром, 14 января, на пересечении улиц Советской и Калининградское Шоссе. За рулём Audi был 20-летний водитель. 42-летняя женщина, которая находилась в этот момент на тротуаре, оказалась зажата между легковушкой и зданием. Прохожие помогли пострадавшей выбраться и занесли внутрь аптеки. Там ей оказали первую помощь, обезболили и вызвали скорую.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.