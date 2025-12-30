Старики-разбойники: на Портовой два пожилых калининградца напали на прохожего с ножом и пистолетом

ВКонтакте

На ул. Портовой два пожилых калининградца повздорили с прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл поздно вечером 29 декабря. У 61-летнего злоумышленника возник конфликт с незнакомцем на улице. Мужчина достал нож и стал угрожать визави. На подмогу агрессору пришёл 59-летний приятель с травматическим пистолетом и начал палить из него. К счастью, обошлось без пострадавших.

Очевидцы разборок вызвали полицию. Нападавших задержали, оружие у них изъяли. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.