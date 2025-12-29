В сердцах останется память: кого Калининград потерял в 2025 году

ВКонтакте

Ссылка 2025 год забрал жизни калининградцев, о которых невозможно говорить сухо. Это были люди разных возрастов и профессий, они были родителями и детьми. «Клопс» вспоминает тех, кого не стало в уходящем году, и выражает соболезнования родным и близким.

Ссылка Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

1. 16 декабря в Калининграде на 75-м году жизни умер полковник милиции Александр Казаченко. Он возглавлял региональный Совет ветеранов органов внутренних дел. В УМВД выразили соболезнования родным и близким Александра Филипповича. «Память о нём останется в сердцах его товарищей», — говорится в некрологе. Александр Казаченко пришёл на службу в органы внутренних дел в 1993 году. За 15 лет он прошёл путь от заместителя командира ОМОН по работе с личным составом до заместителя начальника отдела организации работы спецучреждений милиции и конвоирования УВД по Калининградской области. В 2011 году полковник в отставке возглавил региональный Совет ветеранов органов внутренних дел. Он принимал участие во всех значимых мероприятиях ведомства. За годы службы Александр Казаченко 12 раз находился в зоне вооружённого конфликта в Северо-Кавказском регионе. За безупречную службу он был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Фото: Горсовет Калининграда

2. 9 декабря на 56-м году жизни скоропостижно умер экс-депутат Калининградского городского совета, общественный деятель Сергей Максименков. Сергей Максименков начал политическую деятельность в 2006 году, когда был избран депутатом по 10-му округу. Впоследствии его дважды поддерживали избиратели — на выборах в 2011 и 2016 годах. Он входил в состав фракции «Единой России», работал в комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам, занимался вопросами планировки и благоустройства городской среды. Коллеги отмечали его умение слушать и находить решения в сложных ситуациях. Для многих Сергей Максименков был не только коллегой, но и другом. Его вспоминают как скромного, отзывчивого и надёжного человека, всегда готового помочь.

Фото: страница Арины Шарафеевой / «ВКонтакте»

3. 10 сентября в Калининграде на 42-м году жизни скоропостижно умерла Арина Шарафеева. Она возглавляла городской отдел культуры. Коллеги любили Арину, весёлую и жизнерадостную девушку. В молодёжную редакцию калининградского радио она пришла ещё студенткой. Позже она несколько лет работала на ГТРК «Калининград», где стала создателем и ведущей программы «Вести. Культура». Друзья поделились хорошими моментами, проведёнными вместе.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

4. Михаил Токмянин погиб 13 августа 2025 года в Курской области при выполнении боевого задания. Ему было 35 лет. Он служил старшим лейтенантом в спецподразделении ФСБ. В 2022 году Михаил участвовал в освобождении Мариуполя и был награждён за мужество и самоотверженность. Молодой человек родился и вырос в Калининграде, учился в лицее № 18, любил музыку и играл на трубе. Окончил морской колледж, отслужил срочную службу, занимался спортом. С 1 сентября 2025 года лицей № 18 носит имя Михаила Токмянина. В памяти родных и близких он навсегда останется 35-летним.

Фото: Денис Саблин

5. 27 августа на 79-м году жизни умер известный калининградский журналист и художник Геннадий Саблин. Геннадий Петрович родился в 1946 году в Беговате Ташкентской области Узбекской ССР. В 1973 году окончил филологический факультет Калининградского государственного университета. После службы в армии он посвятил себя журналистике. Более 30 лет работал корреспондентом, комментатором, главным редактором в системе телевидения и радиовещания, в том числе на местном ГТРК. В свободное время Геннадий Саблин самостоятельно занимался живописью. В 2021 году в Калининграде прошла его персональная выставка, которую посетили представители культуры, власти, бизнеса и художественного сообщества. Близкие поделились воспоминаниями о Саблине.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

6. 24 августа умер специальный корреспондент ТАСС по Калининградской области Александр Архипов. Он скончался после продолжительной болезни. В июле ему исполнился 61 год. Александр Архипов родился в Пионерском. Окончил Камчатский государственный педагогический институт по направлению русский язык и литература. С 2014 года работал специальным корреспондентом ТАСС в Калининграде. За профессиональную деятельность был удостоен благодарностей президента России, председателя правительства РФ и губернатора Калининградской области.

Фото из альбома выпускников 1983 года.

7. 10 августа в возрасте 88 лет ушла из жизни калининградка Лариса Матвеевна Кирсанова, заслуженный учитель математики. В декабре 1945 года её отец, военнослужащий, ещё маленькой девочкой привёз Ларису в Зеленоградск. Более 50 лет Лариса Матвеевна посвятила работе в сфере образования. Долгое время она преподавала математику в школе № 32, оставаясь верной своей профессии и ученикам.

Фото: Александр Катеруша / Комсомольская Правда

8. 7 августа в Калининграде ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Иван Рожин. Иван Максимович родился 14 сентября 1926 года в Вологодской области. В годы войны вместе с младшим братом и матерью был эвакуирован в Коми-Пермяцкий округ. В 17 лет его призвали в армию по комсомольской путёвке. В апреле 1945 года, в возрасте 18 лет, Иван Рожин стал командиром отделения 7-й стрелковой роты 21-го гвардейского стрелкового Краснознамённого полка 11-й гвардейской армии. Он участвовал в штурмах Тапиау, Кёнигсберга и Пиллау. Командуя взводом автоматчиков, Иван Максимович вёл бои у нынешнего Южного вокзала, на территории Московского проспекта и улицы 9 Апреля. В Трамвайном переулке он получил ранение, однако продолжил бой. Под его командованием были захвачены два железнодорожных состава, а перрон очищен от противника. В эти дни по радио было объявлено о капитуляции города-крепости Кёнигсберг. После войны Иван Рожин служил командиром взвода разведки в 21-м полку 5-й дивизии 11-й армии в Гвардейске. В 1955 году был уволен из Вооружённых сил СССР в звании лейтенанта.

Фото: Федеральный Центр высоких медицинских технологий

9. 7 августа скончалась сотрудница Калининградского кардиоцентра Юлия Савостьянова. Юлия Юрьевна приехала работать на Балтику из Кемерово 13 лет назад и трудилась в кардиоцентре с первых дней его открытия. Коллеги вспоминают её как профессионального, мудрого и ответственного врача, чуткого к каждому пациенту. Для многих она была не только специалистом высокого уровня, но и человеком с открытой, доброй душой, всегда готовым прийти на помощь.

Фото: сайт городского Совета депутатов Калининграда

10. 29 июля в Калининграде ушёл из жизни легендарный советский пограничник, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер пяти орденов и почётный гражданин города Эля Вайнберг. Эля Ариевич родился в Житомирской области. Зимой 1943 года начал службу в Красной армии, командовал пулемётным отделением пулемётной роты 2-го стрелкового батальона 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, получил ранение. После войны Эля Вайнберг посвятил более 30 лет жизни пограничным войскам. Выйдя в запас, написал несколько книг воспоминаний.

Фото: личный архив

11. 8 июля из жизни ушёл из жизни калининградский художник Игорь Автухов. Он был известен как художник-оформитель и консультант краеведческих изданий региона. Игорь Автухов выступал иллюстратором книги «Железное сердце Кёнигсберга» журналиста Юрия Грозмани, а также нескольких изданий председателя законодательного собрания Калининградской области Андрея Кропоткина.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

13. 4 февраля скончалась экс-директор калининградского лицея № 49 Людмила Осипова. Она была заслуженным учителем Российской Федерации, педагогом-новатором, прогрессивным руководителем и ветераном системы образования Калининградской области. Близкие и ученики Людмилы поделились воспоминаниями о ней.

Фото: Александр Христофоров