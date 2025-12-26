12:07

Черняховский суд вынес приговор таксисту, который накануне Нового года убил моряка из Тельманово

В Черняховске вынесли приговор таксисту, который накануне Нового года убил 30-летнего моряка из Тельманово. Об этом сообщает областной суд.  

Заседание прошло в пятницу, 26 декабря. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и отправили в исправительную колонию строгого режима на девять лет. Кроме того, в пользу матери и бабушки погибшего взыскали по 970 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.  

Трагедия произошла 31 декабря 2024 года. Тело пропавшего 30-летнего мужчины с разбитым лицом нашли в канаве. В убийстве заподозрили таксиста. Прокуратура просила посадить его в колонию на 11 лет. 

Убийство 30-летнего моряка из Черняховского района накануне Нового года
