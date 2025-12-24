На высоте Мюллера на Куршской косе расширят парковку, а для пешеходов сделали кольцевой маршрут

ВКонтакте

На Куршской косе возле смотровой площадки «Высота Мюллера» планируют расширить парковку. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил директор национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий» Анатолий Калина.

Работы проведут в следующем году. Это избавит туристов от необходимости оставлять автомобили вдоль дороги.

На днях завершилась реконструкция лестницы. Теперь тропа организована по кольцевому маршруту, чтобы потоки туристов не пересекались.

«Благодаря ремонту мы получили новую лестницу на подъёме на «Высоте Мюллера». Теперь наши гости могут спокойно подниматься наверх. Спуск — по другой тропе, сопротивления потоков нет. Часто нас спрашивают, почему лестница такая узкая, но склон очень крутой, расширить её физически невозможно», — пояснил Калина.