Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

Расписание
|
7 января
среда
|17:00
|
«Серебряное копытце»2026-01-07T17:00:00.000+02:00
|
8 января
четверг
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-08T11:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-09T11:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|17:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-09T17:00:00.000+02:00
|
10 января
суббота
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-10T11:00:00.000+02:00
|
10 января
суббота
|17:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-10T17:00:00.000+02:00
|
11 января
воскресенье
|11:00
|
«Серебряное копытце»2026-01-11T11:00:00.000+02:00
|
23 января
пятница
|19:30
|
«Меркнут знаки Зодиака»2026-01-23T19:30:00.000+02:00
|
24 января
суббота
|17:00
|
«Меркнут знаки Зодиака»2026-01-24T17:00:00.000+02:00