Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

г. Калининград, Московский проспект 60-62
Расписание

7 января
среда
17:00
«Серебряное копытце»
8 января
четверг
11:00
«Рождество в домике Петсона»
9 января
пятница
11:00
«Рождество в домике Петсона»
9 января
пятница
17:00
«Рождество в домике Петсона»
10 января
суббота
11:00
«Рождество в домике Петсона»
10 января
суббота
17:00
«Рождество в домике Петсона»
11 января
воскресенье
11:00
«Серебряное копытце»
23 января
пятница
19:30
«Меркнут знаки Зодиака»
24 января
суббота
17:00
«Меркнут знаки Зодиака»