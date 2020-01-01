Фестивали, праздники
Гала-концерт «Танцуют дети»

Дата и место

28 марта
суббота
12:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

Гала-концерт фестиваля «Танцуют дети» — это возможность насладиться уникальными хореографическими постановками от коллективов, прошедших строжайший отбор профессионального жюри и удостоившихся призов и наград V Международного фестиваля современного танца «Танцуют дети»!

Зрителей ждёт многообразие танцевальных стилей и направлений: от народных и классических танцев до современной и эстрадной хореографии.

Увлекательные танцевальные номера, завораживающая музыка, яркие и стильные сценические костюмы, а также мастерство, техника и артистизм участников точно покорят Ваши сердца!

Телефоны для справок: 58-90-11, 58-90-19