Дата и место
|
28 марта
суббота
|12:00
|
Гала-концерт «Танцуют дети»2026-03-28T12:00:00.000+02:00
О событии
Гала-концерт фестиваля «Танцуют дети» — это возможность насладиться уникальными хореографическими постановками от коллективов, прошедших строжайший отбор профессионального жюри и удостоившихся призов и наград V Международного фестиваля современного танца «Танцуют дети»!
Зрителей ждёт многообразие танцевальных стилей и направлений: от народных и классических танцев до современной и эстрадной хореографии.
Увлекательные танцевальные номера, завораживающая музыка, яркие и стильные сценические костюмы, а также мастерство, техника и артистизм участников точно покорят Ваши сердца!
КОГДА? 28 марта в 12.00
ГДЕ? Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)
Телефоны для справок: 58-90-11, 58-90-19