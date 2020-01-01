Дата и место
21 марта
суббота
|18:00
«Мама напрокат»
О событии
Спектакль в жанре парадоксальной трагикомедии о странных закономерностях судьбы, очень вовремя сводящей двух людей, столь нуждающихся друг в друге; о постепенном, чрезвычайно болезненном преодолении ими душевного одиночества.
Моисей — психотерапевт, замкнутый, погруженный в себя.
Мадлен — его пациентка, энергичная, мобильная дама преклонных лет, то влезающая в кабинет врача через окно, то приезжающая туда на самокате. Зачем ей психотерапевт — трудно представить. Она объясняет, что он ей нужен, так как она испытывает дефицит общения. К финалу психотерапевт и пациентка меняются местами, а их отношения, поначалу отличавшиеся взаимным непониманием, становятся трогательными, почти родственными.
Телефоны для справок: 58-90-19 и 58-90-11