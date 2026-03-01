Дата и место
|
15 марта
воскресенье
|12:00
|
Мультикультурный фестиваль «Эльфы»2026-03-15T12:00:00.000+02:00
О событии
Мультикультурный фэнтези-фестиваль «Эльфы» объединяет в себе многие направления современного любительского творчества и молодёжной культуры. Участники и гости фестиваля создадут нереалистичную костюмированную атмосферу Средневековья, свойственную произведениям в жанре фэнтези.
В программе:
- эльфийские танцы;
- стрельба из лука;
- фехтование;
- грим
- и самые разнообразные конкурсы!
КОГДА? 15 марта, начало в 12-00. Завершение и награждение в 17-30.
ГДЕ? Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62).
Цена билета 500 руб.