Мультикультурный фестиваль «Эльфы»

15 марта
воскресенье
12:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

Мультикультурный фэнтези-фестиваль «Эльфы» объединяет в себе многие направления современного любительского творчества и молодёжной культуры. Участники и гости фестиваля создадут нереалистичную костюмированную атмосферу Средневековья, свойственную произведениям в жанре фэнтези.

В программе: 

  • эльфийские танцы; 
  • стрельба из лука; 
  • фехтование; 
  • грим 
  • и самые разнообразные конкурсы!

КОГДА? 15 марта, начало в 12-00. Завершение и награждение в 17-30.

ГДЕ? Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62).

Цена билета 500 руб.