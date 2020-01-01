Дата и место
|
25 апреля
суббота
|12:00
|
Косплей-фестиваль ANI-K: «До нашей эры»2026-04-25T12:00:00.000+02:00
О событии
Вы готовы разгадать парочку мифов, узнать секреты древних фараонов или познакомиться с богами Олимпа? Отлично, ведь мы отправляемся в исторический тур!
Экскурсия начнется 25 апреля в 12:00.
Место встречи с гидом: Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62)
В рамках нашей экскурсии вас ждут:
- Косплей-шоу c главным призом 10.000 РУБЛЕЙ
- Cover Dance
- Лекции и мастер-классы
- Конкурс рисунков
- Фото-косплей
- Игротека
- Квест
и многое другое!
Телефоны для справок: 58-90-19 и 58-90-11