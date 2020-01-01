Фестивали, праздники
Косплей-фестиваль ANI-K: «До нашей эры»

Косплей-фестиваль ANI-K: «До нашей эры»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

25 апреля
суббота
12:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте

О событии

Вы готовы разгадать парочку мифов, узнать секреты древних фараонов или познакомиться с богами Олимпа? Отлично, ведь мы отправляемся в исторический тур! 

Экскурсия начнется 25 апреля в 12:00. 

Место встречи с гидом: Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62) 

В рамках нашей экскурсии вас ждут:

  • Косплей-шоу c главным призом 10.000 РУБЛЕЙ
  • Cover Dance
  • Лекции и мастер-классы
  • Конкурс рисунков
  • Фото-косплей
  • Игротека
  • Квест

и многое другое! 

Телефоны для справок: 58-90-19 и 58-90-11