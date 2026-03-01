Дата и место
28 марта
суббота
|18:00
Концерт Веры Гавриленко «Я просто женщина»
О событии
Весна... Время, когда природа пробуждается, и вместе с ней пробуждается и наша внутренняя сила. Именно весна дарит нам, женщинам, возможность вдохнуть полной грудью, почувствовать себя по-настоящему живыми и расцвести.
Приглашаем вас на особенную концертную программу «Я ПРОСТО ЖЕНЩИНА»! Певица Вера Гавриленко, Гранд королева Великая Русь КАЛИНИНГРАД 2025, представит вам удивительное путешествие по миру музыки и поэзии. В её исполнении прозвучат песни и стихи самых разных жанров, в которых каждая из вас сможет узнать себя, услышать отголоски своей собственной истории жизни.
Ведь какими бы разными мы ни были, в основе своей мы остаемся ПРОСТО ЖЕНЩИНАМИ — уникальными, неповторимыми, полными чувств и силы.
«Этот концерт для вас, мои дорогие, красивые, сильные и милые КОРОЛЕВЫ!» — Вера Гавриленко
- КОГДА? 28 марта в 18:00
- ГДЕ? Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62)