Кафедральный собор

Калининград, ул. И. Канта, 1
Телефон: +7 (4012) 63-17-00 (Музей) +7 (4012) 63-17-05 (Концертный зал)

6 января
вторник
18:00
Осип Мандельштам. «На бледно-голубой эмали…»
7 января
среда
20:00
Рождественский концерт
9 января
пятница
18:00
Музыка Балтийского моря
10 января
суббота
18:00
Мастер и Мандолина
13 января
вторник
19:00
Чехов наш
16 января
пятница
19:00
Симфоническая пятница
24 января
суббота
18:00
Гофман. Эликсир теней
31 января
суббота
18:00
Вселенная Моцарта

Многофункциональный культурный центр, состоящий из академического концертного зала, где находится самый большой в России уникальный органный комплекс, и музея имени Иммануила Канта. В собрание музея входят экспонаты, связанные с историей Кёнигсберга-Калининграда, с жизнью и научной деятельностью немецкого философа. Дневные органные мини-концерты, длящиеся сорок минут, проходят ежедневно и пользуются огромной популярностью у гостей региона. Вечерние концерты один-два раза в неделю играют приглашённые органисты. Собор стал местом проведения многих фестивалей: на сцене выступают всемирно известные исполнители, лучшие оркестры и хоровые коллективы. Традиционно он принимает у себя Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
Режим работы:  с 10:00 до 19:00  

