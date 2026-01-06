Кафедральный собор

Расписание
6 января
вторник
|18:00
Осип Мандельштам. «На бледно-голубой эмали…»2026-01-06T18:00:00.000+02:00
7 января
среда
|20:00
Рождественский концерт
9 января
пятница
|18:00
Музыка Балтийского моря
10 января
суббота
|18:00
Мастер и Мандолина
13 января
вторник
|19:00
Чехов наш
16 января
пятница
|19:00
Симфоническая пятница
24 января
суббота
|18:00
Гофман. Эликсир теней
31 января
суббота
|18:00
Вселенная Моцарта
О заведении
Многофункциональный культурный центр, состоящий из академического концертного зала, где находится самый большой в России уникальный органный комплекс, и музея имени Иммануила Канта. В собрание музея входят экспонаты, связанные с историей Кёнигсберга-Калининграда, с жизнью и научной деятельностью немецкого философа. Дневные органные мини-концерты, длящиеся сорок минут, проходят ежедневно и пользуются огромной популярностью у гостей региона. Вечерние концерты один-два раза в неделю играют приглашённые органисты. Собор стал местом проведения многих фестивалей: на сцене выступают всемирно известные исполнители, лучшие оркестры и хоровые коллективы. Традиционно он принимает у себя Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.
Режим работы: с 10:00 до 19:00